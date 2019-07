Estate in città: domani la festa a Promano e Graticole

“Promano in festa” e “Graticole in festa” sono gli appuntamenti di sabato 6 e domenica 7 luglio del cartellone di “Estate in città”. A “Graticole in festa” domani, sabato 6 luglio, è in programma il “Trofeo Graticole”, la competizione organizzata dall’Unione Ciclistica Città di Castello per la categoria giovanissimi, che sarà disputata a partire dalle ore 16.00. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 15.30 alle ore 19.00 di domani sospende la circolazione veicolare e dispone il divieto di sosta sulle vie: Baldeschi (dove si terranno partenze ed arrivi); Dini; Pieve delle Rose; Francesco Tifernate.

Annunci