E45: arriva la riapertura dei cantieri. Ripartono i lavori. Dalla Procura arriva lo sblocco ufficiale dei cantieri sulla E45

Concluse le verifiche ispettive richieste dal Gip ed eseguite dal dott. ing. Claudio Modena, Rossi ha immediatamente notificato ad Anas l’autorizzazione alla riapertura dei cantieri. Si potrà pertanto procedere alla conclusione delle opere di messa in sicurezza con la sostituzione dei baggioli e dei guard-rail. Come più volte annunciato da Anas, per la definitiva conclusione delle opere i tecnici hanno stimato una tempistica di circa due settimane.

