A Umbertide due fine settimana estivi all’insegna del commercio itinerante

Domenica 7 luglio torna l’appuntamento nel centro storico di Umbertide col mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del vintage. L’evento si svolgerà nell’intera giornata in piazza Matteotti. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Umbertide, ha cadenza mensile e si svolge ogni prima domenica del mese. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3471672359(Gianfranco).Sabato 13 luglio torna il “Mercatino dell’hobbista”, in programma dalle 16 fino a mezzanotte, organizzato dall’associazione “L’ingegno” che si terrà all’interno dei riqualificati giardini delle scuole Garibaldi, ogni secondo sabato del mese. In contemporanea si svolgerà l’iniziativa “Commercianti in bancarella”, nel corso della quale, lungo via Garibaldi, alcuni esercenti umbertidesi esporranno i loro prodotti all’esterno dei propri negozi.In tutto il periodo estivo, inoltre, si svolgeranno come di consueto il tradizionale mercato del mercoledì e il Mercato della Terra del sabato in piazza Matteotti. Come da tradizione i negozi di piazza Matteotti rimarranno aperti ogni seconda domenica del mese.

Annunci