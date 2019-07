Poliedro cultura, tutte le iniziative estate 2019

PINACOTECA COMUNALE

Tra le proposte abbiamo inserito “Misteri a Palazzo ….. la Sora Laura e i suoi segreti” e “Notte al museo” che ormai da diversi anni riscuotono un positivo riscontro nel gradimento da parte del pubblico e nelle adesioni.

“Misteri a Palazzo… la Sora Laura e i suoi segreti ” verrà proposto nelle date 23, 24, 25 agosto dalle ore 21.00 alle 24.00 circa.

I partecipanti potranno accedere a gruppi di massimo 25 persone come di consueto; tale numero si rende necessario per un ottimale controllo all’interno delle sale e per una buona visione delle scene.

Tutto il personale in servizio sarà in abbigliamento rinascimentale ad eccezione dei due operatori che seguiranno i gruppi per il controllo.

Il percorso prevede la rievocazione di alcuni momenti della vita della famiglia Vitelli narrati da un attore, Mauro Silvestrini, e intervallati da brevi scene e momenti con musica e ballo.

Al fine di ricreare un’atmosfera legata al periodo rinascimentali alcune sale saranno allestite a tema, rispettando gli arredi, le opere e non creando nessun impedimento al percorso espositivo come sempre fatto nelle edizioni precedenti.

“Notte al Museo” verrà invece proposto in data sabato 7 settembre dalle ore 20.00 alle 8,30 del giorno seguente.

L’iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni che avranno la possibilità di trascorrere un’intera notte all’interno della pinacoteca e vivere un’esperienza unica che ormai è diffusa nelle più grandi strutture museali italiane e estere.

Saranno presenti da 3 a 4 operatori a seconda del numero dei partecipanti che sarà al massimo di 35 bambini.

In alcune sale del museo saranno organizzate delle attività ludiche che coinvolgeranno i bambini in giochi e animazioni sempre seguiti dagli operatori e nel rispetto degli arredi e delle opere esposte.

Al termine, verso le ore 23.30 i bambini saranno accompagnati nel salone principale dove, dopo la lettura di una fiaba, dormiranno nei sacchi a pelo posizionati lontano dalle pareti affrescate.

La mattina seguente alle ore 8,30 circa, i bambini verranno accompagnati per la colazione in un bar della città.

CENTRO DELLE TRADIZIONI POPOLARI GARAVELLE

Per avvicinare al museo le famiglie abbiamo pensato di proporre un’apertura notturna che coinvolgerà i partecipanti in un’attività legata all’importanza della luna e le stelle nella vita lavorativa dei contadini. La serata proseguirà nel parco del museo dove si potrà trascorrere la notte all’interno di tende.

L’iniziativa denominata “A rimirar le stelle”verrà proposta sabato 13 luglio a partire dalle ore 21,00.

ROTONDA MEDIEVALE

Apertura tutte le domeniche con orario 10:30-12:30 e 15:00-18:00 durante i mesi di Luglio

e Agosto. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di usufruire di visite guidate gratuite.