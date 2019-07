Nozze di “diamante” per Isola e Riccardo – sessanta anni di vita insieme festeggiati con parenti, amici e comunita’ di San Secondo, presente anche il sindaco Luciano Bacchetta

Sessanta anni di vita insieme. “Quando si partecipa ad una ricorrenza significativa e per certi aspetti commovente come un anniversario di matrimonio che ha superato la soglia del mezzo secolo di vita, si condividono con familiari, parenti, amici e un’intera comunità, sentimenti di appartenenza e affetto comuni. Il traguardo raggiunto da Riccardo e Isola rappresenta tutto questo.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in occasione delle nozze di “diamante” di Riccardo Palazzoli e Isola Mauri, una coppia di tifernati che risiede a San Secondo e che il 30 giugno del 1959 aveva pronunciato davanti all’altare il fatidico “si”. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco che ha rivolto un caloroso augurio a Riccardo e Isola, alla figlia Oriana, al genero Remo, ai nipoti, Filippo, Lucia, Gloria.

