Gestione impianto tennis, pubblicato l’avviso

Il Comune di Umbertide ha pubblicato l’avviso per la procedura selettiva per la concessione d’uso associativo dell’impianto sportivo del tennis sito in via Morandi.

La gestione non deve avere finalità di lucro e comporta lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche in riferimento alle esigenze degli utenti.

I soggetti interessati dovranno presentare le offerte e la dovuta documentazione all’Ufficio protocollo del Comune di Umbertide entro il giorno 5 agosto alle ore 12.

II sopralluogo all’impianto è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro le ore 12 del 19 luglio.

E’ possibile consultare tutte le informazioni e la documentazione accedendo all’Albo Pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Beni immobili e Gestione del Patrimonio”.