EUROPA 92 – 1V torneo di calcio a SETTE – 3° Memorial “IVO PERISSINOTTO” Alla faccia del rischio pioggia…. In finale vince: LE GOCCINE !!!!!

Serata di “titolo in palio” quella vissuta da circa 300 spettatori assiepati tutto intorno il campo della Rionale Europa 92, titolo di campione 2019 del 3° Trofeo “Ivo Perissinotto”.

A giocarsi la finalissima dopo 3 settimane tiratissime, ALCATRAZ di Federico BIANCHINI e Le GOCCINE di Elia BERNICCHI, squadre arrivate alla finale dopo aver sudato le proverbiali “sette camicie” in semifinale rispettivamente con il BAR Mè (4° classificato) e lo SLIMTEAM (3° classificato), semifinali decise oltre i tempi regolamentari.

Ad arbitrare una partita molto combattuta e corretta Simone SANTI della sezione AIA di C. di Castello.

LE GOCCINE: Tassi, Mencagli, Borgo, Bondi, Milanesi, Pastore Giacomo, Mariotti, Fanucci, Pastore Jacopo, Ceccarelli. Allenatore: Elia Bernicchi.

ALCATRAZ: Giunti, Bendini, Villa, Rhaubar, Moualli, Bruschi, Cano, Berettoni, Sylla. Allenatore: Federico Bianchini.

Arbitro: Daniele Santi (Sezione AIA di C. di Castello).

Partenza decisa di LE GOCCINE che intorno al 10° del primo tempo vanno a segno con un bel tiro dalla destra di MENCAGLI al termine di una bella discesa personale; reazione della forte ALCATRAZ che non raggiunge il pari solo grazie alla bella uscita del portiere avversario TASSI che a rischio di infortunio si scontra con un attaccante, la palla rimbalza addirittura ben oltre la metà campo avversaria dove “bomber” Ceccarelli si inventa il goal del 2-0; si val al riposo comunque sul 2-1 in conseguenza della rete siglata su punizione da ALCATRAZ, palla leggermente deviata dalla barriera ma goal da Assegnare a BRUSCHI.

Al ritorno in campo è subito pressione da parte di ALCATRAZ con l’obiettivo di raggiungere il pareggio, diversi sono i cambi che le due panchine effettuano in maniera continua, visto lo spessore tecnico ed agonistico delle due compagini ogni giocatore può tranquillamente entrare al posto di un altro; diverse sono le opportunità per raggiungere il pareggio soprattutto da azioni susseguenti a calci d’angolo e punizioni dal limite ma l’imprecisione dei giocatori di mister BIANCHINI e spesso la bravura del portiere TASSI e dei compagni di difesa non permettono alla palla di superare la riga di porta per il 2-2; nel finale con ALCATRAZ sbilanciata in avanti e con LE GOCCINE sempre pericolose in contropiede, proprio la squadra di BERNICCHI mette in cassaforte la gara proprio sul fischio di chiusura di SANTI, palla conquistata al limite della propria area di rigore e veloce contropiede a tre sulla fascia sinistra con scambio MILANESEI -CECCARELLI – MILANESI … che insacca per il 3-1 finale.

Bella finale al termine di un bel torneo, una “Tre settimane” che oramai è punto di riferimento per il gioco estivo della Città e non solo; un pubblico costantemente numeroso ha sicuramente certificato il livello raggiunto organizzativamente dalla Rionale capitanata dal presidente Sauro TOSTI coadiuvato in maniera impeccabile da tutti gli altri componenti: Luca POLCRI Vice Presidente), Fabio PETRANI (Cassiere) e dai consiglieri Marco MORANI, Alessio POLCRI, Federica TALLERI, Francesco FARO, Riccardo FISCHI e Francesco BIAGINI.

La serata e quindi il torneo si è conclusa con le giuste e tanto attese premiazioni alle quali hanno presenziato oltre a tutti i componenti del consiglio della rionale la Famiglia PERISSINOTTO con il sig. GABRIELE e la Sig.ra Cinzia CARDELLINI moglie di un altro “indimenticabile” della Rionale Alessandro CUCCHIARINI, dalle mani della sig.ra Cinzia il riconoscimento ad Enrico CECCARELLI (Le Goccine) come miglior giocatore del torneo.

Sauro TOSTI (Presidente Rionale Europa 92): “siamo veramente contenti della riuscita di questa edizione del torneo; dieci squadre di alto livello che si sono date battaglia in maniera incredibile senza mai creare problemi; una presenza – continua il dirigente rionale – incredibile di pubblico e non solo nella finale; un grazie sincero – prosegue il presidente – agli abitanti del rione che per qualche sera hanno più che piacevolmente accettato qualche rumore in più ed alle famiglie PERISSINOTTO, CUCCHIARINI che hanno voluto condividere con noi queste tre belle settimane… infine – e conclude TOSTI – grazie a tutti i ragazzi della Rionale, Consiglieri e Non che non hanno mai negato un aiuto….. ora vanti con tante altre iniziative…il nostro rione è più che vivo”.

Divisione Sportiva – GaPo