Dall’apertura della campagna elettorale per le elezioni europee a Citta’ di Castello alla presidenza del parlamento europeo: Sassoli eletto Presidente del parlamento di Strasburgo

David Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento Europeo. L’eurodeputato italiano del Pd, candidato dal gruppo Socialisti&Democratici ha aperto la campagna elettorale lo scorso Aprile proprio a Città di Castello, risultando poi il più votato nella circoscrizione Italia centrale e in Umbria. Sassoli è stato eletto oggi con 345 voti.

Un risultato importantissimo per l’Italia che mantiene una posizione di rilievo alla guida dell’Ue nonostante sia stato solo il Pd, tra i partiti italiani, a votare Sassoli con l’astensione di Forza Italia e con Lega e Fdi che hanno votato per Jan Zahradil. Evidentemente il motto così caro a Matteo Salvini del “prima gli italiani” fuori confine vale solo quando gli italiani sono filo leghisti. Un italiano alla guida del Parlamento Europeo è un risultato importante per tutto il nostro Paese, un risultato arrivato nonostante le continue politiche scellerate del governo lega-stellato che hanno relegato la settima potenza economica mondiale al ruolo di semplice spettatrice. Il Pd di Città di Castello augura buon lavoro a David Sassoli e lo invita quanto prima nella nostra bellissima città per continuare a parlare di Italia e in specialmente modo di Umbria, in Europa.