Al Borgo dei Sapori ” serata special con la pittrice Moira Tassi

Continua il momento magico della pittrice tifernate, Moira Lena Tassi, che, Venerdi 5 luglio, ore 20,30, sarà protagonista di una serata speciale tra arte musica e gastronomia: “Rosso di sera tra sacro e profano”, in programma al “Borgo dei Sapori ” assieme al flautista di fama internazionale, Andrea Ceccomori, che eseguirà dei brani ispirandosi proprio alle opere dell’artista. Recentemente Moira aveva preso parte al gala in onore della grande attrice Ilaria Occhini in occasione della presentazione del docufilm a lei dedicato a Villa la Striscia (Arezzo ) :i ritratti proposti da Moira hanno emozionato il marito e la figlia dell’interprete di tanti film e pieces il poeta Raffaele e Alexandra La Capria. Successivamente Moira è stata l’autrice dell’affiche ufficiale dell evento rievocativo in costume svoltosi a Palazzo Vitelli a S.Egidio.

