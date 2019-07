Volley mercato: un altro libero per il San Giustino volley: dal Citta’ di Castello arriva l’esperta Giada Cesari

Dopo Aurora Fiorini, ecco l’altro libero nell’organico del San Giustino Volley che affronterà il prossimo campionato di Serie B1 femminile. Si tratta di Giada Cesari, tifernate doc, anche se nata a Firenze il 24 ottobre 1995. E nella Pallavolo Città di Castello è cresciuta e sempre rimasta fino ad ora, facendo tutta la trafila delle giovanili dal minivolley a salire e arrivando a disputare sei stagioni consecutive in Serie C. A differenza della Fiorini, la Cesari ha sempre occupato il ruolo di libero, nel quale ha quindi acquisito un buon bagaglio di esperienza. Anche per lei, è arrivato il doppio salto di categoria: “Un’opportunità di quelle oltremodo stimolanti – ha commentato la Cesari – perché gioco a pallavolo con l’obiettivo di crescere, come del resto chiunque ed entrare a far parte di una “rosa” di B1 non può che produrre un miglioramento. Sarà per me un ambiente nuovo e allo stesso tempo già familiare, con l’allenatore Brighigna e alcune ragazze del gruppo della C che sono compagne di squadra anche quest’anno: la dimostrazione del fatto che la collaborazione fra San Giustino e Città di Castello si sta rivelando un’operazione intelligente, se finalizzata a un qualcosa di veramente importante”. Il roster del San Giustino Volley è ora a quota 7, ma il totale verrà a breve riaggiornato.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...