Umbertide: trasporti, si va verso ulteriori disservizi. Pd: “Carizia cosa è per fare?”

“Il Governo 5Stelle-Lega ha tagliato oltre 300 milioni al trasporto pubblico urbano”. Inizia così la nota stampa a firma del gruppo consiliare del Partito Democratico umbertidese, dove viene ribadito che “anche ad Umbertide, purtroppo, sono previste drastiche riduzioni che creeranno disservizi a tanti cittadini che utilizzano il trasporto pubblico.” “Abbiamo ritenuto così – spiegano dal gruppo consiliare – Di presentare un’interrogazione al Sindaco Carizia per chiedere, intanto, come intende muoversi l’Amministrazione comunale per eliminare eventuali inefficienze.” “Comuni vicini – conclude la nota – si sono prontamente mossi eliminando alla radice i tagli alle corse. Non vorremmo che si gravi di nuovo sulle tasche dei cittadini e per questo chiediamo al Sindaco un celere ed efficace intervento.”

