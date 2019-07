Podismo: domenica il 7° Trofeo Fratres Città di Anghiari

Dopo il Palio della Vittoria, Anghiari si appresta a vivere un altro fine settimana all’insegna della corsa. Domenica 7 luglio è in programma il 7° Trofeo Fratres Città di Anghiari, gara podistica organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari all’interno della 21° Festa Estiva del Donatore. Si tratta di un avvenimento sportivo molto atteso che è ormai diventato appuntamento classico per gli appassionati. Il programma si aprirà alle 9:00 con la partenza della competizione riservata agli adulti. I big del podismo si sfideranno negli 11 km del “Circuito dei Mulini”, su un percorso consolidato e tutto da vivere. Cuore della manifestazione sarà Piazza Baldaccio, sede di partenza e di arrivo della prova riservata agli adulti (maschi e femmine) e delle gare giovanili che prenderanno il via alle 11:00. Nel programma anche la camminata non competitiva. Info e iscrizioni su www.dreamrunnes.it .

Saranno premiati i migliori tre assoluti ed i migliori di ogni categoria (tra gli uomini e tra le donne), ma un bel pacco-gara verrà consegnato dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari a tutti gli atleti. In palio anche il Trofeo Adriano Giorni, che sarà assegnato in memoria dell’indimenticabile ex podista anghiarese. Nell’albo d’oro maschile figurano soltanto nomi di assoluto livello. Nel 2013 Alessandro Annetti, nel 2014 Alessandro Porazzini, nel 2015 Cristian Marianelli, nel 2016 Attilio Niola e nelle ultime 2 edizioni la doppietta di Lorenzo Vergni. Stessa cosa al femminile: dopo il tris conquistato da Paola Garinei sono arrivati il doppio trionfo di Roberta Belardinelli e l’affermazione centrata lo scorso anno da Federica Poesini. “Siamo pronti per vivere una spettacolare edizione del Trofeo Fratres Città di Anghiari con la presenza dei migliori podisti del territorio – ha dichiarato il presidente Carlo Leonardi – e dei bambini che si cimenteranno nelle gare giovanili. Vi aspettiamo numerosi domenica per una splendida giornata di sport. All’insegna del divertimento, della passione per il podismo e della donazione del sangue. Non mancate”.

Come nelle ultime edizioni il servizio di cronometraggio verrà effettuato dalla Dream Runners con il chip elettronico. Il Trofeo Fratres Città di Anghiari è inserito anche nel 2019 nel Gp Altoteveree nel Gp Policiano.

Giusto ricordare che la manifestazione podistica si svolgerà all’interno della 21° Festa Estiva del Donatore e che il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari porta avanti da oltre 40 anni una fondamentale opera di sensibilizzazione sulla donazione del sangue. In Piazza Baldaccio nel corso della mattinata si terrà la campagna “Prevenzione è vita”, durante cui verranno gratuitamente misurati glicemia, colesterolo, pressione del sangue. Il ricavato della giornata verrà devoluto in beneficenza alla CARITAS parrocchiale.