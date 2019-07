Lama. Festa di San Tommaso e rassegna teatrale

Domenica 7 luglio la comunità parrocchiale di Lama, nel comune di San Giustino, festeggerà il patrono, l’apostolo san Tommaso. Alle ore 17.30 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale. Seguiranno, come tradizione, il pic-nic ed i giochi presso gli spazi parrocchiali.

Dalle ore 21.15 il piazzale della parrocchia (in via Gramsci) ospiterà la rassegna teatrale “Se non vedi non ci credi…”

L’associazione culturale teatrale “Quelli che passa il convento…” ha allestito il calendario che prevede ogni sera dal 7 al 11 luglio, alle ore 21.15 (ingresso libero) una rappresentazione di compagnie teatrali amatoriali.

Si inizia con la compagnia “Arca” di Trevi che propone “Nemici come prima” (domenica 7 luglio).

Lunedì 8 luglio la compagnia teatrale “Le voci di Dentro” di Assisi va in scena con lo spettacolo “Minchia signor tenente”;

il 9 luglio “Tra moglie e marito… c’ho messo el dito” (Panni Stesi di Città di Castello).

La Nave di Folli di Arezzo il 10 luglio presenta “Cuccumegge”.

Giovedì 11 luglio andrà in scena “Grosso guaioi ad Heroes City” della compagnia sangiustinese “O tutti o nessuno”.

