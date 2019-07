Sabato 20 e 21 luglio 2019 ore 8.00 – Piazza Garibaldi 16° raduno nazionale “In Vespa per l’Alta Valle del Tevere… ,, 

Il Vespa Club Città di Castello ha organizzato il suo XVI°Raduno Nazionale ,inserito nel Calendario Turistico Vespa Club d’Italia, che si terrà sabato 20 e domenica 21 luglio 2019.

Oltre all’amicizia e al piacere di condividere l’andare in Vespa , il raduno ha anche l’obbiettivo di far conoscere il nostro territorio. Il titolo del raduno è : “In Vespa per l’Alta Valle del Tevere...,, Il Sabato pomeriggio è previsto un giro turistico per le vie del centro storico, un giro panoramico in Vespa e la visita al Museo Malacologico Malakos presso Villa Cappelletti. Il giorno successivo 21 luglio, i vespisti partecipanti al Raduno saranno accompagnati per un giro turistico fino a Sansepolcro dove è prevista la visita della Valiberina Marmi, azienda che realizza creazioni artistiche e sculture, pezzi unici ed originali, di arte classica e moderna. La location per il ricevimento degli ospiti vespisti (si prevedono oltre 450 vespe) sarà nuovamente Piazza Garibaldi attrezzata con gazebo per le iscrizioni, la consegna gadget e l’area ristoro. In allegato inviamo il programma con il dettaglio del raduno, ma vogliamo qui brevemente riassumere gli aspetti più salienti dell’evento:

IL SABATO 20/7/2019:

– GIRO TURIS TICO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO ;

– GIRO PANORAMICO IN VESPA INTORNO LA CITTA’;

– VISITA AL M USEO MALACOLOGICO MALAKOS;

– APERITIVO PRESSO LA VILLA CAPPELLETTI;

– CENA -BUFFET CON BALLO PRESSO IL RISTORANTE “ IL BOSCHETTO”

LA DOMENICA 21/7/2019:

– ISCRIZIONI CON CON SEGNA GADGET ;

– RICCA COLAZIONE CON PRODOTTI DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE;

– RAPPRESENTAZIONI IN COSTUME E SPETTACOLI DEI SEGUENTI GRUPPI :

COMPAGNIA DEI BALESTRIERI DI CITTA’ DI CASTELLO,

ASSOCIAZIONE I LUPI DI VENTURA con gruppi a loro collegati;

– GIRO PANORAM ICO IN VESPA ;

– SOSTA E VISITA DEL LA VALTIBERINA MARMI , AZIENDA CHE REALIZZA CREAZIONI ARTISTICHE E SCULTURE, PEZZI UNICI ED ORIGINALI, DI ARTE C LASSICA E MODERNA ;

– RICCO APERITIVO;

– PRANZO AL RISTORANTE “IL BOSCHETTO”;

– RICONOSCIMENTO A TUTTI I CLUB PARTECIPAN TI;

– PREMIAZIONE DEI PRIMI CINQUE CLASSIFICATI ;

– RICONOSCIMENTI PARTICOLARI A GRUPPI E VESPISTI ;

– TROFEO SCOOT ER VINTAGE MEMORIAL “PAOLO PALLA” PER LA MIGLIORE VESPA RESTAURATA