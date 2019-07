Pallavolo Città di Castello: Nel minivolley biancorosso (S3) confermata Elisa Moro

Il tecnico/educatore Elisa Moro dopo la buona e convincente stagione ludico/agonistica appena terminata è stata confermata dalla dirigenza del club tifernate – settore giovanile – alla direzione tecnica del Minivolley femminile biancorosso, FIPAV “VOLLEY S3” – green, red e white; sarà referente del progetto ed educatrice di alcune sezioni del movimento giovanile pallavolistico. Oltre ai gruppi delle giovani del Minivolley Elisa sarà anche direttamente impegnata nella gestione tecnica in veste di allenatrice di un gruppo di under 12 – anno 2008; grande impegno e grandi motivazioni per un’istruttrice capace e ottimamente preparata per rapportarsi con i bambini; grande mole di lavoro che richiederà un impegno costante e tante energie da spendere ma la grande esperienze nel settore maturata negli anni gli sarà di valido aiuto.

