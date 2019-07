Lo sport in lutto, per la morte di Margherita, moglie dell’Avvocato Roberto Bianchi

Lo sport del nostro territorio, in lutto, per la prematura scomaprsa di Margherita, moglie del presidente della Tiferno 1919, Roberto Bianchi. Nei giorni scorsi era stato lo stesso avvocato Bianchi, nel corso di una intervista, a mettere in luce la situazione, che si stava facendo particolarmente critica. La signora Margherita, appassionata di sport, era solita seguire al Bernicchi, le gesta della Tiferno 1919, dove tra l’altro giocava suo figlio Gianmarco. Donna solare, non lesinava mai, nonostante tutto, un sorriso. A Roberto, ai Figli Michele e Gianmarco, le condoglianze della redazione di Primo Piano Notizie e Televaltiberina.news.

