Escursioni e cinema per ragazzi a Pieve santo Stefano

Arrivati a Luglio si apre il calendario Pieve Village , un fitto programma che vedrà coinvolto tutto il paese e le attività commerciali all’insegna del sano divertimento . L’associazione Proloco si inserisce ormai da anni nell’organizzazione del calendario stesso ( capofila amministrazione comunale ) riproponendo due appuntamenti vincenti .Si parte con il cinema sotto le stelle con un cartellone dedicato ai più piccoli e non . Ogni mercoledì del mese infatti verrà proiettato in piazza Santo Stefano una prima visione . Si parte con Spider man – Un nuovo universo , per terminare con Leo Da Vinci missione Monnalisa .Per i più grandi, domenica 7 Luglio si partirà per una delle più belle escursioni del ns territorio , verso il Poggio Tre Vescovi . Percorso in quota tra il confine tra Romagna Toscana con panorami mozzafiato . Sosta pranzo al Rifugio Cerignone.Ogni domenica in programma una escursione nuova . Questo anno ci sarà l’occasione per fare un gesto importante partecipando alla camminata di giovedì 18 , “Un sorriso lungo 5 km “ che destinerà una raccolta fondi all’ospedale Mayer di Firenze .Tutto il programma su :Pagina FB : prolocopieve – gruppo camminante Pieve Santo StefanoInstagram : # pievesentieri