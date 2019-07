Team Fortebraccio: altri 2 piazzamenti sul podio

Nelle gare disputate in giornata il Team Fortebraccio ha collezionato altri due piazzamenti sul podio. Merito degli allievi guidati dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti che grazie ai risultati di oggi hanno coronato un mese di giugno decisamente positivo.

Valentino Romolini si è piazzato al 2° posto nel 1° Trofeo Città di Centobuchi che si è disputato ad Ascoli Piceno. Doppia premiazione per il Team Fortebraccio in riferimento al traguardo volante con Matteo Laloni davanti a Valentino Romolini. Un altro prestigioso podio lo ha conquistato Riccardo Ricci che si è classificato al 3° posto nel 1° Gran Premio Palafitte di Fiavè (provincia di Trento).

Per gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori che erano impegnati a Figline Valdarno nella 31° Coppa Circolo Arci L’Amicizia il miglior risultato è stato il 10° posto in volata di Alessandro Carbè tra i corridori al primo anno. Gli atleti al secondo anno sono stati protagonisti pur senza conquistare piazzamenti. Tommaso Alunni è andato in fuga solitaria ed è stato ripreso dal gruppo a metà dell’ultimo giro, Tommaso Brunori era invece pronto a giocarsi le sue carte in volata, ma un salto di catena gli ha fatto perdere questa possibilità.

Non sono arrivati piazzamenti di rilievo per under 23 e juniores.