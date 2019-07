La pet therapy dalla A alla Z, giornata di formazione e informazione

Sulla scia delle attività di pet therapy che la Asl Toscana sud est sta già portando avanti in alcuni suoi ospedali grazie al lavoro di associazioni specializzate e operatori formati, è in programma giovedì 4 luglio, alla biblioteca del San Donato di Arezzo, un pomeriggio di formazione organizzato dall’associazione GAIA e patrocinato dall’Azienda sanitaria. Titolo: “Interventi assistiti con animali: normativa regionale, modalità di erogazione interventi, formazione professionale”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza nel panorama degli I.A.A.(Interventi Assistiti con Animali) riguardo alla normativa nazionale e a quella della Regione Toscana, con uno sguardo sulle prospettive future. La giornata è aperta a tutti , ma in particolare a coloro (medici, psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, neuro-psicomotricisti, dirigenti di istituti scolastici e dirigenti dei centri per anziani, dei centri per disabili, dei reparti ospedalieri toscani e strutture sanitarie del territorio) che intendano avvalersi della pet therapy come strumento di aiuto nel miglioramento dello stato di salute.

Ecco il programma:

– ore 14,00 : apertura lavori e saluti ai partecipanti

– ore 14,30 Gli I.A.A. nella realtà ospedaliera procedure e permessi ( Massimo Gialli , d irettore “ Ospedali Riuniti dell’Aretino ”)

– Ore 15,00 I controlli, permessi, accesso animali, tutela e benessere animale ( Fabio Parca, r esponsabile Servizio Veterinario Usl To s cana Sud Est ; Marco Casi, r eferente I.A.A Servizio Veterinario Usl To s cana Sud Est)

– Ore 15,30 Normativa regionale: pros pet tive attuali e future ( Alessio Ca pecci, medico v eterinario, referente per gli I.A.A. in Regione Toscana)

– Ore 16,00 Il ruolo nell’ equipe del Veterinario Esperto in I.A.A. ( Carlo Andrea Carloni , medico v eterinario esperto in Pet Therapy e veterinario comportamentali sta dell’e quipe G.A.I.A )

– Ore 16,30 L’importanza della progettazione nell’erogazione degli IAA (a cura di Associazione GAIA)

– Ore 17,00 Linee guida nazionali IAA: il lavoro in equipe, le figure coinvolte nel setting nelle diverse tipologie di intervent i (a cura di Associazione GAIA)

– Ore 17,30 Iter formazione operatori I.A.A

(a cura di Associazione GAIA)

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi scrivendo a gaiaassociazione@gmail.com .

La pet therapy viene già effettuata da alcuni anni negli ospedali della Asl Toscana sud est, con successo e consensi. Nei mesi scorsi sono partiti anche Valdarno e Valtiberina. Gli animali, infatti, possono aiutare i malati a sentirsi meno soli, combattere la depressione, ridurre lo stress e l’ansia del ricovero, offrire svago e distrazione dal dolore, migliorare la qualità del sonno. La mediazione di un animale facilita anche i rapporti di relazione e comunicazione tra malati, familiari e medici/infermieri. Ad Arezzo c’è anche un progetto pet therapy destinato agli operatori dell’Hospice. A Grosseto opera l’associazione Dog4Life.