Disinfestazione contro le zanzare, il calendario

Partirà lunedì 8 luglio 2019 la campagna di disinfestazione adulticida delle zanzare nel comune di Città di Castello, attraverso l’impiego del prodotto Garban, a base di principio attivo Cipermetrina. Dalle 23 alle 5 della notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio i territori interessati dal trattamento sono Centro storico, Madonna del Latte, Fontecchio, Salaiolo, la Tina, zona ospedale, Montedoro, Meltina, Graticole, Titta, Badiali,Grumale, Riosecco, Polizia stradale, zona industriale Nord, Cerbara, Pulciarati, Giove, Piosina, Vingone, Lerchi, Nuvole, Vallurbana, Fraccano, Bocca Serriola, Passerina, Ripole, Farineto. Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio la campagna si sposterà a Villaggio musicale, Rignaldello, Casella, Depuratore, Zoccolanti, Garavelle, Baucca, San Martin d’Upò, Laghi Spada, Croce di Castiglione, San Secondo, Fabbrecce, Trestina, Bivio Canoscio, Bivio Lugnano, Promano, Cinquemiglia, San Maiano, Cornetto, Santa Lucia, Bonsciano, Petrelle, San Leo Bastia, San Pietro a Monte, Muccignano, Badia Petroia, Morra, Volterrano, Lugnano. Raccomandazioni: tenere chiuse le finestre durante la notte dell’intervento e ricoverare all’interno delle abitazioni gli animali domestici. La disinfestazione non verrà effettuata nella prossimità di orti, giardini o coltivazioni. Contestualmente al calendario della disinfestazione, è entrata in vigore l’ordinanza sindacale in base alla quale è obbligo togliere tutti i contenitori di acqua scoperti, i secchi, i bidoni scoperti che vengono usati negli orti, i sottovasi. L’ordinanza invita a mettere una compressa al mese di larvicida per zanzare nei tombini e nelle griglie presenti nelle aree private o condominiali. Il calendario è pubblicato sul sito istituzionale, sulla pagina FB e su Instagram.

