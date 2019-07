Concerti “Al Suono dell’Angelus” 2019

La Basilica Cattedrale di Città di Castello, nei giorni di sabato 6,13, 20 e 27 luglio, ospiterà l’ormai consolidata e singolare iniziativa “Al Suono dell’Angelus”, promossa dalla Schola Cantorum “A. M. Abbatini” in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali della Diocesi di Città di Castello, che ha raggiunto la sua nona edizione.

Infatti dalle ore 11,30 alle 12,00 si svolgeranno dei brevi concerti di musica classica sacra come preludio alla recita dell’Angelus Domini.

I concerti avranno come strumento protagonista l’organo meccanico “Fratelli Martinelli” (1842) e di volta in volta vedranno l’affettuosa partecipazione di affermati musicisti tifernati e non che si alterneranno nei vari appuntamenti con programmi a tema.

I Concerti dell’Angelus nascono con l’intento di valorizzare i monumenti culturali artistici della nostra città, in particolare la Cattedrale, che in questo periodo estivo è frequentemente oggetto di visite da parte di numerosi turisti, ed anche con l’intenzione di offrire un’occasione musicale e spirituale ai nostri concittadini.

Il concerto di sabato 6 luglio, dal titolo “Ritratti del silenzio”, sarà tenuto da Roberto Tofi al clarinetto e da Alessandro Bianconi all’organo che eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Brahms e Spohr.