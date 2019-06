SP 257 ”apecchiese”: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

“Com’è purtroppo tristemente noto, lungo la SP 257 “Apecchiese” sono avvenuti numerosi gravi incidenti stradali, anche con esito mortale. Pur nell’attuale situazione, che vede assegnate alle Province risorse economiche limitate per far fronte ai propri compiti istituzionali e, tra questi, le manutenzioni stradali, siamo stati chiamati ad un impegno straordinario per affrontare il grave ed impellente problema. Impegno che si è potuto concretizzare grazie alla sensibilità e collaborazione del Prefetto di Perugia, della Regione Umbria e dell’Anas. Con una convenzione, sottoscritta in Prefettura, è stato possibile unire sforzi e risorse e garantire un budget sufficiente per gli interventi di “messa in sicurezza” del piano viabile.” E’ quanto dichiarato dal Presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta che annuncia la conclusione dei lavori sulla strada “Apecchiese” e comunica che Lunedi 8 luglio alle ore 10.00, a Città di Castello, all’altezza del km 12+700 della SP 257, nel piazzale antistante il ristorante “Il Grillo”, “si terrà un incontro con le forze dell’ordine, di polizia e istituzioni (amministratori delle due regioni, Umbria e Marche, i sindaci dell’altotevere ed entroterra marchigiano), rappresentanze dei cittadini, delle associazioni automobilistiche e motociclistiche e con gli organi di informazione, per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sui problemi della sicurezza della circolazione in generale e di quella sull’Apecchiese in particolare.” “L’iniziativa – conclude il presidente Bacchetta – che non può non riscuotere l’attenzione di tutti gli interpreti del “sistema sicurezza” e a cui ha già aderito il Sig. Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, consentirà di illustrare nel dettaglio, grazie ai dirigenti e tecnici del Settore Viabilità della Provincia, gli interventi del progetto complessivo di rifacimento della strada.” All’incontro-sopralluogo interverranno a bordo delle loro moto anche i rappresentanti della “Onlus Antsupporters Andrea Antonelli”, in ricordo del giovane pilota castiglionese tragicamente scomparso in gara, a Mosca, il 21 luglio 2013 a soli 25 anni nel Gp Superbike categoria Supersport. Sarà presente il padre Arnaldo Antonelli . L’indimenticato pilota umbro è stato, nel 2012, testimonial della campagna “Guida Sicura” della Provincia di Perugia, pensata per sensibilizzare specialmente i giovani ad una guida prudente. La Strada Regionale 257 “Apecchiese” è stata interessata da interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari, dal km 2+600 al km 19+935 per complessivi metri lineari 6.715. La spesa complessiva è di 500 mila euro, di cui 300 mila finanziati da ANAS e i rimanenti 200 mila dalla Regione Umbria. La strada regionale numero 257, “Apecchiese”, è l’arteria di collegamento interregionale Umbro-Marchigiana di circa 52 chilometri, da Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico. Rimane classificata come Strada Regionale nel tratto marchigiano (circa 32 chilometri): i restanti 20 chilometri circa sul versante umbro ed in particolare sul territorio di Città di Castello sono di competenza regionale ma gestione provinciale.

