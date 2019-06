Sansepolcro: Slittano al 2020 i lavori alla scuola media Michelangelo Buonarroti

Slittano al 2020 i lavori alla scuola media unificataMichelangelo Buonarroti comprende anche tutte le classi della scuola media Luca Pacioli, al Comune sono pervenute venti offerte di progettazione e direzione lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, l’appalto forse entro l’estate del prossimo anno, per la conclusione dei lavori ed il collaudo finale la popolazione scolastica dovrà attendere il 2022 se tutto andrà bene, un milione e settecento mila euro le risorse in campo, delle quali otre 150 mila base di gara per l’assegnazione della progettazione prevista a breve ed alle quali si sono aggiunte 50 mila euro del Governo per l’adeguamento antincendio, per il progetto definitivo, invece, c’è da attendere la fine dell’anno. L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi è soddisfatto “questa amministrazione, grazie ad un attento lavoro di programmazione, riuscita a reperire 1,7 milioni di risorse per rimettere a nuovo l’unica scuola Media della città. Assieme all’ampliamento della Collodi, tale intervento rappresenta il più grande investimento sull’edilizia scolastica che Sansepolcro abbia mai eseguito.”.

Anna Maria Citernesi