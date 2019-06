“Estate in Città”: oggi è domani “STREETFOOD 4WHEELS”. Appuntamento con le feste a Riosecco e Fabrecce

“Streetfood 4wheels”, il viaggio tra i sapori della tradizione gastronomica italiana promosso dalle ore 11.00 alle ore 24.00 in piazza Garibaldi dall’associazione culturale no profit “Streetfood”, con il patrocinio del Comune, “Riosecco in Festa” e “Fabbrecce in festa” sono gli appuntamenti che oggi, sabato 29 giugno, e domani, domenica 30 giugno, caratterizzeranno il programma di eventi del cartellone di “Estate in città”. Per consentire lo svolgimento di “Streetfood 4wheels” il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che fino alle ore 24.00 di domani vieterà la circolazione e la sosta veicolari su tutta l’area di piazza Garibaldi.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...