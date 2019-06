Sansepolcro: 502° anniversario scomparsa Luca Pacioli, la copia originale della “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità” resterà visibile fino al 31 agosto

Dal giorno del 502° anniversario scomparsa Luca Pacioli, avvenuta il 19 giugno 1517, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha reso omaggio al suo illustre cittadino mettendo finalmente a disposizione del Museo Civico la copia originale della “Summa de Arithmetica. Geometria, Proportioni et Proportionalità“ Il prezioso volume resterà visibile fino al 31 agosto

Sansepolcro- Dal giorno del 502° anniversario della scomparsa di Luca Pacioli, avvenuta il 19 giugno 1517, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha reso omaggio al suo illustre cittadino mettendo finalmente a disposizione del Museo Civico la copia originale della “Summa de Arithmetica. Geometria, Proportioni et Proportionalità“. Per la prima volta la celebre opera di Luca Pacioli, infatti, è visibile a cittadini e visitatori del Museo dopo essere stata custodita per lungo tempo negli archivi comunali. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha provveduto anche a documentare sui propri canali web e social le operazioni di trasferimento del volume – coordinate personalmente dalla direttrice del Museo Civico, la dottoressa Maria Cristina Giambagli, e la sistemazione, all’interno di una teca di vetro, nella sala dedicata a Raffaellino del Colle. L’opera è accompagnata da una copia anastatica per garantire la consultazione del trattato ai visitatori. Stampata per la prima volta a Venezia nel 1494, la Summa è un’opera di inestimabile valore della quale esistono pochissime copie in tutto il mondo. Una di queste è stata recentemente battuta ad un’asta della celebre casa Christie’s di New York con base di partenza di un milione e mezzo di dollari. Il prezioso volume resterà visibile fino al 31 agosto.

Anna Maria Citernesi