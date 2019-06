Volley mercato: Un’altra tifernate in posto 4 per il San Giustino: dal Citta’ di Castello (serie C) arriva Francesca Mancini

Il San Giustino Volley aumenta l’organico in posto 4 con un’altra tifernate: Francesca Mancini. Nata a Città di Castello il 24 ottobre 1994, la Mancini ha iniziato con la principale società cittadina per poi proseguire la trafila nelle giovanili con la Tiferno Volley Ball, arrivando a disputare una stagione in C, quindi il ritorno alla Pallavolo Città di Castello, nelle cui file è rimasta per sei stagioni di fila a livello di prima squadra e sempre nel campionato di Serie C, con la semifinale dei play-off raggiunta in primavera. Anche per lei, è ora arrivato il momento del grande salto in B1, senza dubbio gratificante: “Inutile dire che sono molto contenta – ha commentato la Mancini – anche perché con lo studio ho concluso il mio percorso in febbraio, conseguendo la laurea magistrale in Economia, per cui sotto questo punto di vista sono tranquilla e potrò sostenere al meglio l’impegno maggiore che comporta un’annata di B1, nella quale avrò davanti giocatrici di esperienza. Lavorerò sodo e mi farò sempre trovare pronta per qualsiasi evenienza”. Con Francesco Brighigna ancora nelle vesti di tecnico: “Sì, lui conosce bene la categoria, perché vi ha già allenato. È molto scrupoloso nel suo lavoro e anch’io gli sono grata per la maniera con la quale mi ha fatto crescere”. Sono ora sei le atlete che compongono il nuovo roster del San Giustino: la regista Giorgia Vingaretti, l’opposto Caterina Errichiello, la schiacciatrice Silvia Tosti, la centrale Francesca Borelli, il libero Aurora Fiorini e ora l’altra schiacciatrice Francesca Mancini. Ma altri arrivi sono imminenti.

