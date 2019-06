“Una vita ad Arte” sabato 6 luglio inaugura la mostra dell’artista pesarese Leonardo Nobili

Sabato 6 luglio alle ore 18,00 s’inaugura a Città di Castello, ospitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello presso il Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, la mostra “Una vita ad Arte” dell’artista pesarese Leonardo Nobili, a cura di Lorenzo Fiorucci e Davide Silvioli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Città di Castello. Il catalogo della mostra è edito dall’ Editoriale Umbra, Foligno.

Seguirà nell’occasione “Memorie di una performance” con fotografie di Florindo Rilli, fotografo cagliese e la performing model Silvia Bastianelli.

Al piano nobile del Palazzo Vitelli è possibile visitare la mostra, per la quale l’artista ha selezionato le opere più recenti esposte lo scorso maggio presso Palazzo Bracci Pagani di Fano (PU): saranno esposti grandi pannelli materici, opere pittoriche e scultoree ed anche diverse opere fotografiche, in cui Nobili esprime il suo percorso di ricerca tra astrazioni informali e concettuali.

Biografia:

Leonardo Nobili vive e lavora a Montelabbate, in provincia di Pesaro-Urbino.

Leonardo Nobili è un artista sperimentale, attinge visivamente ai luoghi della sua terra, intrecciando allo studio della natura, quello dei paesaggi più “underground” e delle atmosfere decadenti metropolitane dei reperti industriali. Nei lavori più recenti, la sua arte si fa sempre più espressione di una dimensione interiore e spirituale: il vetro frantumato, elemento ricorrente dell’arte di Nobili, metafora della frammentarietà dell’esistenza, lascia ora il posto ad immagini che esprimono una lacerazione dell’anima che è sintomo di un forte disagio esistenziale fino a giungere agli ultimi lavori di stampo più concettuale e simbolico. Nobili si esprime con diversi linguaggi artistici: dalla pittura alla scultura, dall’installazione alla fotografia, alla performance, fino al video d’arte.

Ha lavorato a Parigi, Monaco e soprattutto negli Stati Uniti a New York, nello studio dello scultore Noel De Gaetano e con il fotografo Frank Dituri presso la Yonkers University. A New York ha collaborato con critici d’arte come Mavis Keepin e Olya Shevchenko, conoscendo poi anche Frances Whitney e Leo Castelli.

Il Comune di Montelabbate, nel 2009, dedica all’artista concittadino uno spazio d’arte permanente dal nome “Spazio-Nobili Museum”.

Nobili afferma: “Lo sviluppo di una tematica o di una soluzione formale per me è sempre un modo nuovo di interagire con l’energia della realtà e degli oggetti che mi circondano”.