Questa mattina la cerimonia di avvicendamento al vertice del comando provinciale della Guardia di Finanza

Questa mattina, presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Reparto delle Fiamme Gialle.

Alla presenza del Comandante Regionale Toscana – Gen.D. Bruno BARTOLONI, di una rappresentanza di militari dei Reparti, nonché di finanzieri in congedo dell’ANFI di questa provincia, il Col. Andrea TESI ha ceduto il Comando del Provinciale di Arezzo al Col. Adriano LOVITO.

Il Col. TESI, prima di lasciare l’incarico dopo 5 anni, ha voluto salutare e ringraziare tutti i finanzieri di Arezzo, in particolare per quanto è stato fatto a difesa della legalità economica di questa provincia e per i rilevanti risultati ottenuti, costantemente divulgati dai mezzi di informazione, anche nazionali.

Il nuovo Comandante Provinciale, Col. Adriano LOVITO, classe ’70, si è arruolato nel 1991 ed è laureato in Giurisprudenza.

Nel corso della sua carriera il Col. LOVITO ha ricoperto numerosi incarichi di natura operativa presso i Nuclei di Polizia Economico Finanziaria dell’Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Sardegna, regione nella quale ha assolto l’ultimo incarico.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale, Gen.D. Bruno BARTOLONI, ha formulato ad entrambi gli Ufficiali i più fervidi auguri per i nuovi ed importanti incarichi che andranno a ricoprire.