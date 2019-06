PD “Troppo Cornioli per NULLA I tre anni di amministrazione Cornioli appena passati sono stati caratterizzati da inerzia, lentezza e mancanza di idee contornate da un’intensa campagna di comunicazione sul NULLA“

“In tre anni l’amministrazione a guida Cornioli ha prodotto proclami, comunicati stampa, interviste, video, post su facebook, manifesti in cui sono stati magnificati risultati del calibro: pulitura delle mura, asfaltatura di strade, sistemazione di cassonetti, non aumento delle tasse. Semplice ordinaria amministrazione.

Niente è stato fatto e la Città si ritrova con più problemi di prima: la zona del Campaccio, dopo gli importanti investimenti della precedente amministrazione, versa in uno stato di degrado, la palestra della Scuola Collodi continua ad essere abbandonata, per la Scuola Buonarroti non è partito alcun lavoro di riqualificazione, l’edificio della manifattura ex tabacchi non ha un progetto di recupero. Del Secondo Ponte sul Tevere, finanziato da oltre tre anni, non teniamo più il conto degli slittamenti di date e chissà con questa lentezza quando sarà pronto. La ferrovia ex FCU non è riaperta, ma nel frattempo è stato chiuso un passaggio pedonale creando disagi, la E45 è interdetta al traffico pesante, nel centro storico e non solo non si contano più le attività commerciali chiuse. Del settore sociale se ne sono perse completamente le traccia a parte qualche festicciola e convegno, l’ospedale è in seria difficoltà e i servizi scarseggiano. Il Sindaco- imprenditore che doveva cambiare il volto a Sansepolcro, creare posti di lavoro, sostenere l’economia, far partire importanti lavori pubblici, perché aveva la ricetta in tasca per tutti i problemi, dopo tre anni, a parte le chiacchiere non ha fatto niente. Il bilancio è una città più degradata, isolata, povera e in sofferenza.”