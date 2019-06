Ciclismo: gli impegni del team Fortebraccio nel prossimo week end

Le squadre del Team Fortebraccio sono pronte per affrontare i numerosi impegni in programma nella giornata di domenica 30 giugno. Ecco nel dettaglio le gare suddivise a seconda della categoria.

Gli under 23 saranno impegnati nel Campionato Italiano che si disputerà a Corsanico di Lucca con partenza prevista alle ore 13:00. La compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli sarà rappresentata da Francesco Caroti, Edoardo Corridori, Matteo Gerbaudo e Alessio Gasparini.

La juniores parteciperà alla 75° Coppa Giulio Burci in programma a Poggio A Caiano (in provincia di Prato) a partire dalle ore 13:45. Per il team guidato dal direttore sportivo Fabio Rossi saranno al via Lorenzo Celestini, Francesco Madrucci e Francesco Mastrangelo.

Gli allievi guidati dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti saranno impegnati in tre diverse competizioni. Edoardo Burani, Pietro Contadini, Riccardo Frappini, Valentino Romolini, Nicolò Migliorati, Matteo Laloni ed Emanuele Viscardi correranno ad Ascoli Piceno e saranno in gara nel 1° Trofeo Città di Centobuchi (partenza alle 15:30). Giovanni Cioni, Riccardo Maccarini, Mattia Nocentini e Federico Pallecchi saranno impegnati a Casole d’Elsa (provincia di Siena) dove dalle ore 10:30 si disputerà il Campionato Toscano (valido anche come 2° Trofeo Moneti & Maraffon e come 1° Coppa di Casole D’Elsa). Damiano Condello e Riccardo Ricci prenderanno infine parte al 1° Gran Premio Palafitte di Fiavè che si correrà con partenza alle ore 9:30 in provincia di Trento.

Gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori saranno in gara a Figline Valdarno (in provincia di Firenze) nella 31° Coppa Circolo Arci L’Amicizia. Le due partenze alle 8:55 e alle 10:10. Al via i ciclisti al primo anno Kevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei e gli atleti al secondo anno Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

L’obiettivo per tutte le squadre in gara è quello di dare il massimo e di confermare ancora una volta gli ottimi risultati raccolti in questo fin qui eccellente 2019.