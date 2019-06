Umbra Acque comunica la chiusura dei Punti di Facilitazione digitale per il periodo estivo dal 15 Luglio 2019 al 30 Agosto 2019

I Punti di Facilitazione Digitale interessati sono relativi ai Comuni di Bastia Umbra, Marsciano, Todi, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino e Castiglione del Lago.

In ogni caso il servizio alla clientela sarà comunque sempre garantito attraverso:

Lo sportello on-line MyUmbraAcque accessibile dal nostro sito internet http://www.umbraacque.com,

Il Call Center commerciale attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00 chiamando il numero 800 005 543 (da telefono fisso) o il numero 075 5014301 (da telefono mobile)

Lo Sportello provinciale di Perugia in Str. S. Lucia, 1/ter – Perugia aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 16:00 e il Sabato dalle 08:00 alle 12:00

Lo Sportello Digitale di Città di Castello in Via Gino Bartali 1 – Città di Castello aperto SOLO su appuntamento il Martedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:15 alle 16:00. Per prenotare un appuntamento accedere alla sezione Contatti del nostro sito internet http://www.umbraacque.com oppure contattare il nostro Call Center Commerciale

Il Servizio Guasti di pronto intervento 24 ore su 24 al numero verde 800.250.445

