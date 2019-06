Scuola Buonarroti, conclusa la gara per la progettazione definitiva e la direzione dei lavori Nei prossimi giorni sarà comunicata l’assegnazione ufficiale. Dal Miur altri 50mila euro per l’adeguamento antincendio

Si è conclusa nei giorni scorsi, a Sansepolcro, la procedura di gara per l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “Michelangelo Buonarroti”. La cifra complessiva a base di gara era di 158.178,47 euro, di cui 93.705,31 euro per la progettazione ed 64.473,16 euro per la direzione dei lavori.

Il Comune di Sansepolcro, ente appaltante, ha ricevuto venti offerte e nei prossimi giorni darà comunicazione dell’assegnazione ufficiale. Stando al cronoprogramma delle opere trasmesso alla Regione, vi saranno sei mesi per l’approvazione definitiva della progettazione, la cui scadenza è fissata per la fine di quest’anno. Il 2020 vedrà quindi l’espletamento delle procedure di appalto per l’esecuzione dei lavori e l’apertura dei cantieri, prevista entro l’estate.

Le stime inserite nella documentazione indicano infine la conclusione delle opere ed il collaudo finale della struttura entro l’inizio del 2022. Nel frattempo con Decreto Ministeriale n. 101/2019 del MIUR, è stato assegnato un ulteriore contributo per la scuola Buonarroti dell’importo di 50.000,00 euro destinato all’adeguamento antincendio.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi che sottolinea come “questa amministrazione, grazie ad un attento lavoro di programmazione, sia riuscita a reperire 1,7 milioni di risorse per rimettere a nuovo l’unica scuola Media della città. Assieme all’ampliamento della Collodi, tale intervento rappresenta il più grande investimento sull’edilizia scolastica che Sansepolcro abbia mai eseguito.”