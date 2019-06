Saranno 87 gli atleti che si sfideranno all’edizione 2019 del palio della vittoria. Sabato 29 giugno ad Anghiari si svolgerà la 17° edizione dell’era moderna

Saranno 87 i corridori che si sfideranno sabato 29 giugno ad Anghiari nell’edizione 2019 del Palio della Vittoria. La manifestazione organizzata per ricordare la storica battaglia combattuta nel 1440 si aprirà alle ore 18:00 con l’inizio della rievocazione storica e vivrà il momento più atteso al “calar del sole” con la corsa a piedi su un percorso di 1440 metri con partenza dalla Cappella della Vittoria (nella piana in cui fu combattuta la Battaglia di Anghiari) e arrivo in Piazza Baldaccio. Numeri da record quindi per la 17° edizione dell’era moderna con 87 valorosi atleti in rappresentanza di 22 Comuni (compresi quelli di Firenze, Milano, Venezia, Arezzo e Gubbio). La competizione è unica nel suo genere considerato che i contendenti correranno per il proprio Comune di appartenenza, che potranno trattenersi e ostacolarsi (favorendo il proprio capitano o danneggiando gli avversari) e che dovranno affrontarsi in salita, sulle ardue pendenze della Ruga di San Martino. Nell’edizione 2018 a conquistare il successo fu Badia Tedalda grazie all’impresa di Giuseppe Marini. L’albo d’oro vede Anghiari in testa con 4 vittorie. A quota 3 Pieve Santo Stefano, a quota 2 San Giustino, Sansepolcro e Arezzo, a quota 1 Città di Castello, Firenze e Badia Tedalda.

Il Palio 2019 si concluderà, così come da tradizione, con la cena tra le mura antiche di Anghiari a cui tutti, previa prenotazione, potranno partecipare.

