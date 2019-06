“Inventiamo il nostro spazio”: altra bella iniziativa organizzata dalla “palestra delle emozioni”

L’associazione Palestra delle Emozioni Odv ha concluso positivamente il primo ciclo del progetto “Costruisci la tua libertà”, incontrando nel teatro della Parrocchia di San Pio X alcuni giovani, accompagnandoli alla scoperta del proprio mondo emotivo attraverso attività di gruppo ed esperienze basate su immagini e narrazioni da loro stessi prodotte, disegnando, scrivendo, narrando e fotografando.

Viene ora proposta la tre giorni residenziale a Montemaggiore denominata “Inventiamo il nostro spazio” nella quale i partecipanti saranno ospiti anche in questo caso della Parrocchia di San Pio X, che laicamente offre i propri spazi alla comunità.

L’esperienza inizierà venerdì 6 settembre alle ore 10 e si concluderà domenica 8 settembre con l’esposizione dei risultati ed il pranzo delle ore 13.

La proposta è rivolta a non più di 20 studenti della scuola media e del biennio delle superiori, a cui si aggiungeranno 4 adulti con il ruolo di animatori specializzati (che potranno essere affiancati da studenti del triennio e dei corsi universitari pedagogici, per i quali sono previsti crediti formativi).

La quota di partecipazione di 30 euro copre soltanto il costo della struttura ed il ricavato verrà devoluto per la costruzione di una scuola a Mudiri (Repubblica Democratica del Congo) che sarà realizzata nel mese di agosto dall’associazione Zuki e che accoglierà oltre 500 bambini e ragazzi: l’associazione Palestra delle Emozioni si farà invece interamente carico delle spese per tutte le altre spese (personale, vitto, materiali, ecc.).

Per info ed iscrizioni (entro il 15 luglio): associazione Palestra delle Emozioni Odv – http://www.palestradelleemozioni.it – Pagina FB – tel. 075/8526039.

Nel corso di questo campo estivo i ragazzi potranno fare esperienza di sé stessi in relazione agli altri in un ambiente naturale, così da mettere a fuoco ciò che esiste intorno a loro e quanto tutto sia brulicante di vita e di progetti apparentemente a loro estranei nei quali essi possono invece riconoscersi come parte delle bellezze del Creato.

Tre le tappe previste: esplorazione dell’ambiente naturale, sociale e relazionale; incontro della storia degli altri in risonanza con la propria; costruzione del “noi” attraverso la conoscenza dell'”io” e del “tu” dentro uno spazio fisicamente riconoscibile che rispecchia l’interiorità profonda di ognuno. Il tutto attraverso attività ludiche che raccolgano dati ed esperienze su cui i giovani potranno continuare a lavorare nei mesi successivi, all’interno di nuove proposte.

La finalità è quella di mettere al mondo il proprio mondo perché la vita si inventa e si costruisce insieme, su trame ordinate che celano significati differenti ma sempre in relazione fra loro.