Giovedì 4 luglio “White dinner” in piazza Matteotti

Una serata suggestiva avrà luogo nel centro storico di Umbertide. Giovedì 4 luglio, a partire dalle 20.30, in piazza Matteotti si svolgerà la prima edizione della “White dinner” di Umbertide. L’evento è organizzato da Confcommercio e patrocinato dal Comune di Umbertide.

Per cenare tutti insieme all’aperto nel cuore della città i partecipanti all’evento dovranno indossare almeno un capo d’abbigliamento di colore bianco. Ad allietare la serata sarà la musica del Giovanni Costello Trio-True Italian Stories. Il costo della cena è di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini sopra i 4 anni. Per le prenotazioni, aperte fino al 2 luglio, è possibile contattare il numero 075/9412903.