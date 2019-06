Biblioteca “Carducci”: da settembre la novitá dell’orario continuato Bettarelli: “andiamo incontro alla domanda di gran parte dell’utenza” a maggio balzo delle presenze, che hanno superato quota 5 mila

A settembre alla biblioteca comunale “Carducci” di Città di Castello arriva l’orario conti-nuato di apertura al pubblico. Dal 17 settembre per la prima volta gli utenti avranno la possibilità di usufruire del servizio da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. “Andiamo incontro alla domanda di gran parte dei frequentatori della biblioteca che hanno espresso il gradimento per una formula che si coniuga meglio con le esigenze di chi studia, ma anche di chi lavora, e ci allineiamo a una impostazione comune a biblio-teche e centri studio nel territorio nazionale”, sottolinea il vice sindaco e assessore alla Cultura Michele Bettarelli, nell’evidenziare “le presenze in costante crescita registrate a Palazzo Vitelli a San Giacomo, che testimoniano l’apprezzamento per le scelte com-piute dall’amministrazione in termini di servizi all’utenza e sviluppo delle potenzialità di una sede di grande fascino, ma anche come la comunità tifernate abbia trovato il punto di riferimento culturale che mancava”. Le presenze a maggio hanno toccato quota 5 mila 369, un autentico balzo rispetto ai riferimenti già elevati di marzo e aprile, che a-vevano raggiunto, rispettivamente, le 3 mila 681 e le 3 mila 936 unità. Quasi 13 mila le presenze complessive registrate, dunque, dallo scorso 12 marzo, quando la biblioteca è entrata ufficialmente in funzione, dopo l’inaugurazione del 10 marzo. “Numeri che parlano da soli e che descrivono l’assiduità con cui la cittadinanza, ma anche una nu-merosa utenza proveniente dai comuni vicini, utilizzano i locali della biblioteca, che sono divenuti meta costante soprattutto per lo studio dei giovani e per il tempo libero di tante famiglie”, evidenzia Bettarelli. Dal primo luglio al 15 settembre gli utenti delle biblioteca “Carducci” avranno a disposizione il nuovo orario estivo, che prevede l’apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di martedì e giovedì e dalle ore 9.00 alle 13.00 nelle giornate di mercoledì, venerdì e sa-bato (lunedì chiuso). Il DigiPASS osseverà l’orario 9.00-13.00 e 15.00-18.00 nelle giornate di martedì e giovedì e 9.00-13.00 il mercoledì, il venerdì e il sabato. Dal 13 al 17 agosto sia biblioteca che DigiPASS resteranno completamente chiusi al pubblico. Dal 17 settembre scatterà il nuovo orario continuato 9.00-18.00 della Biblioteca “Carducci”, con la conferma delle abituali aperture al pubblico del sabato (ore 9.00-13.00) e, da ottobre, della domenica (ore 15.00-19.00). Gli utenti del DigiPASS po-tranno usufruire del servizio dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con l’orario del sabato che resterà 9.00-13.00. Sia biblioteca che DigiPASS continueranno a essere chiusi al pubblico di lunedì.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...