A Caprese Michelangelo domani 28 giugno 2019 si conclude il progetto CARTE IN SCENA, sull’uso e costruzione di scenografie di carta, ideato per i bambini di Caprese Michelangelo dalla Associazione Laboratori Permanenti residenza artistica della Regione Toscana con sede a Sansepolcro diretta da Caterina Casini.

Il laboratorio è guidato dallo scenografo Stefano Macaione, collaboratore di Laboratori Permanenti dal 2015, e domani vedrà la sua conclusione con l’esposizione di tutte le strutture di carta ideate dai ragazzi presso il Museo di Caprese Michelangelo.

Durante il laboratorio, aperto ai bambini dagli 8 anni in su e gratuito, durato dal 21 al 28 giugno, i bambini hanno passato tre ore al giorno a lavorare partendo da un tema stabilito, realizzando dei modelli di carta, al vero e in scala, pensati per la scena, in rapporto allo spazio, alla luce e ai piccoli partecipanti., discutendo e provandosi in una nuova manualità, scegliendo colori, forme , immagini, e studiando la tecnica del pop – up , indirizzati e seguiti passo passo da Macaione.

Il progetto si è realizzato grazie al contributo della Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione della Biblioteca Michelangiolesca e della Associazione Cantateatrando di Monterchi .

Il risultato del laboratorio, le costruzioni scenografiche di carta realizzate dai bambini, verranno esposte domani 28 giugno; l”apertura della mostra “Carte in scena” è prevista alle ore 18 presso il Museo Casa Natale Michelangelo, via Capoluogo 1, Caprese Michelangelo.

Il pubblico è invitato!

Info :

0575 793912 ufficio anagrafe caprese Michelangelo

3383315724 Laboratori Permanenti

