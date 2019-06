Volley Mercato: ufficiale, Aurora Fiorini al San Giustino femminile. Per la giovane biancorossa, anche il cambio di ruolo

Una giovanissima nel ruolo di libero per affrontare il prossimo campionato di Serie B1 femminile con la maglia del San Giustino Volley: è la tifernate Aurora Fiorini. Nata a Città di Castello il 24 dicembre 2001, la Fiorini è cresciuta nelle giovanili della società biancorossa, dove ha fatto tutta la trafila da schiacciatrice fino a disputare il campionato di Serie C, arrivando in primavera a disputare le semifinali dei play-off. Lo scorso anno si è cimentata anche nel Trofeo delle Regioni di beach volley, classificandosi quinta e quest’anno ha colto un terzo posto nella prima tappa. Il passaggio al San Giustino porta con sé il cambio sia di categoria, con il salto dalla C alla B1, che di ruolo. “Un passaggio importante per me – dichiara la Fiorini – perché costituisce uno stimolo a impegnarmi maggiormente e a chiedere di più a me stessa”. Non dimenticando che, dopo l’esame della B1, ti attenderà quello di maturità al liceo classico. “Sì, è una maniera per mettermi doppiamente in gioco: le sfide mi piacciono. Sono molto contenta di entrare a far parte dell’organico di San Giustino ed è un vero e proprio onore poter giocare assieme ad atlete più grandi ed esperte, dalle quali potrò sicuramente imparare qualcosa. Sono molto esigente con me stessa e ce la metterò tutta per la squadra e per la mia crescita personale”. E il fatto di avere ancora un allenatore come Francesco Brighigna? “E’ una sicurezza in più. Mi allenerà per il terzo anno di fila e sono sicura che mi aiuterà in questo duplice avvicendamento di categoria e di ruolo. È un tecnico al quale personalmente debbo molto, perché fondamentale nel mio percorso di crescita”.

