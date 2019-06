Un successo di ospiti, internazionalità e grande innovazione al CID19 di CMC

Si è conclusa con grande successo di pubblico l’edizione 2019 di quello che oramai è diventato un appuntamento annuale per CMC, azienda leader nella produzione di sistemi per il picking ed il packaging per l’industria e-commerce. Una manifestazione senza pari quella di quest’anno che ha portato in Valtiberina ben oltre 100 aziende tra i principali leader mondiali dell’eCommerce ed esponenti della logistica. Le sale affrescate di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio hanno ospitato una mattinata ricca di presentazioni ed interventi da parte di clienti e partner di spicco di CMC. Un connubio tra arte e innovazione, tecnologia e grande attenzione ad argomenti di grande attualità quali il miglioramento del processo produttivo grazie all’implementazione dell’automazione industriale e dell’intelligenza artificiale, la sicurezza dei dati nella supply chain e l’eco-sostenibilità, cardini di un percorso imprenditoriale in costante espansione. Francesco Ponti, CEO ed il padre Giuseppe, alla guida di CMC da oltre 40 anni, hanno con grande orgoglio concluso i lavori rivelando in anteprima mondiale l’innovazione 2019, l’“e-tote Smartstore” un magazzino intermedio capace di gestire l’intero processo delle scorte dei prodotti fino alla spedizione. L e-tote SmartStore ha incantato gli oltre 200 delegati che hanno preso visione dell’impianto durante la visita allo stabilimento produttivo. Prodotti di varie misure venivano automaticamente prelevati dal magazzino e-tote SmartStore e introdotti nell’ormai famoso sistema CMC CartonWrap che realizzava una scatola perfettamente a misura dell’ordine da spedire. Un sistema che oggi conta ben 150 impianti installati nelle più grandi aziende di ecommerce internazionali. Una particolare attenzione ha ricevuto anche il sistema BubbleWrapper capace di creare una busta su misura materiali completamente biodegradabili, in linea con i principi di rispetto dell’ecosostenibilità implementati nella supply-chain. Soddisfatto e allo stesso tempo commosso Giuseppe Ponti ha commentato “Abbiamo già ricevuto richieste per la nuova linea SmartStore che premia e conferma il percorso di innovazione che CMC ha intrapreso per conquistare nuovi mercati” “

