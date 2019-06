Turismo: masterplan triennale turismo, al via incontri di condivisione sul territorio 

“Riteniamo necessario attivare una fase di condivisione generale del lavoro sin qui svolto per il Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata, uno degli strumenti innovativi che la legge regionale ci mette a disposizione per la crescita di un settore determinante per l’economia regionale. Vogliamo, infatti, coinvolgere il maggior numero di soggetti per confrontarsi su obiettivi, metodi e prospettive e raccogliere eventuali suggerimenti e stimoli che portino alla predisposizione di un documento triennale il più possibile utile per indirizzare le future politiche e strategie di marketing e comunicazione dell’Umbria”. È quanto sottolinea il presidente della Regione Umbria con delega al Turismo Fabio Paparelli, annunciando un ciclo di incontri sul territorio che prenderà il via domani, mercoledì 26 giugno, e si concluderà venerdì 28 giugno con incontri a Terni, Todi, Assisi, Norcia, Città di Castello e Magione.

“Abbiamo scelto la strada di un percorso condiviso per trovare le giuste sinergie e dare una ulteriore spinta al turismo in Umbria, che anche in questa prima parte dell’anno sta registrando una fase positiva di crescita – aggiunge – Il Masterplan ci consentirà di intercettare ed anticipare le tendenze del settore turistico su cui calibrare al meglio gli interventi, con una visione omogenea sul turismo e la cultura umbra, la programmazione e la creazione di prodotti turistici strategici per il territorio”.

Ai lavori prenderanno parte il presidente Paparelli, dirigenti e funzionari della Regione Umbria ed i tecnici di Nomisma e SL&A cui è stato affidato il supporto tecnico-scientifico per l’attività di ricerca e stesura del Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo – Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata.

Questo il calendario degli incontri:

– mercoledì 26 giugno, ore 11, a Terni presso la sede della Camera di Commercio (Largo Don Minzoni, 6);

– mercoledì 26 giugno, ore 15, a Todi presso la Sala del Consiglio comunale (Piazza del Popolo);

– giovedì 27 giugno, ore 9.30, ad Assisi presso la Sala della Conciliazione (Piazza del Comune);

– giovedì 27 giugno, alle ore 15, a Norcia presso la Sala Polivalente (via Solferino);

– venerdì 28 giugno, alle ore 9.30, a Città di Castello presso la Biblioteca comunale (via XI Settembre);

– venerdì 28 giugno, alle ore 15, a Magione presso la Sala Carpine (Piazza Matteotti).