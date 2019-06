Torna a Sansepolcro il progetto di visite guidate in collaborazione con l’Ufficio Turistico

Storie, itinerari e monumenti, capolavori, famiglie e personaggi che hanno reso nei secoli il Borgo una città dal fascino unico. Torna anche quest’anno a Sansepolcro il programma estivo di visite guidate promosse dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con l’Ufficio Turistico Meet Valtiberina.

Il progetto, che prevede una visita con partenza garantita ogni domenica pomeriggio, prenderà il via già a partire da questo fine settimana e proseguirà fino alla domenica successiva al Palio della Balestra nel mese di settembre. Guide certificate condurranno singoli visitatori, gruppi o associazioni alla scoperta della città di Piero della Francesca e dei suoi capolavori immortali custoditi al Museo Civico. Il servizio è disponibile su richiesta anche in varie lingue.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di mantenere invariato il costo del servizio di 15 euro a persona – spiega il vicesindaco ed assessore al Turismo Luca Galli – Un’offerta più che conveniente, considerando il prezzo di un normale ingresso alle nostre sale museali senza alcuna guida. Come sempre, il progetto si propone di offrire una visione più approfondita della città, incentivando i visitatori a prolungare il proprio tempo di permanenza a Sansepolcro. Tuttavia invitiamo anche i nostri concittadini ad approfittare di questo progetto per riscoprire le nostre bellezze con l’ausilio di professionisti del settore. L’amministrazione comunale desidera ringraziare il Centro Guide di Arezzo e lo staff del nostro Ufficio Turistico per il prezioso supporto.”