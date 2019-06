Sansepolcro candidata a “Comune europeo dello sport 2021″ Democratici per Cambiare: “Una grande opportunità per la nostra città”

“Sansepolcro, cuore pulsante dello sport nell’Alta Valle del Tevere, ha presentato la propria candidatura per il riconoscimento di Comune europeo dello Sport 2021, “European Town of Sport”. Così intervengoni i Democratici Per Cambiare sull’importante progetto che ha visto protagonista il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Moretti con la sua delega allo sport ” Il premio, riservato ai comuni al di sotto dei 25.000 abitanti, viene assegnato ogni anno a quattro città italiane che si contraddistinguono non solo per i risultati sportivi, ma anche per la capacità di promuovere i valori etici e il fair play, oltre a ideare progetti legati all’integrazione e alla valorizzazione della comunità attraverso lo sport. Il titolo di Comune Europeo dello Sport 2021 sarebbe il coronamento di un sogno per una città che ha fatto del rispetto,il fair play, la partecipazione, l’impegno e l’uguaglianza i propri principi fondanti. Ma è anche un atto dovuto nei confronti dei tantissimi concittadini ed associazioni che dello sport hanno fatto il loro stile di vita. Ad oggi, possiamo infatti contare su oltre trenta società attive e radicate nel territorio, con centinaia di tesseramenti ogni anno. Se a queste poi aggiungiamo le varie realtà legate al mondo amatoriale, è facile intuire quanto lo sport a Sansepolcro rivesta un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Tra impianti di caratura nazionale, servizi di altissimo livello, progetti che garantiscono l’accessibilità e l’inclusione, abbiamo tutte le carte in regola per ottenere questo prestigioso riconoscimento. La nostra amministrazione in questi tre anni ha investito molto nello sport, esempio eclatante è il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di tutte le principali strutture sportive, ma non da meno sono gli importanti progetti sul sociale, la medicina specializzata e le numerose iniziative in collaborazione con le nostre associazioni. Riteniamo quindi che la nostra città possa sentirsi pronta per questo importante traguardo, che, a prescindere dal risultato, che ci auguriamo comunque positivo, avrà vissuto un’esperienza indimenticabile.”

