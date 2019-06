Riconoscimenti ed encomi a militari della Guardia di Finanza della tenenza tifernate

“Le più sentite congratulazioni per le ricompense che sono state attribuite dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza generale di brigata, Benedetto Lipari, ad alcuni militari della Tenenza di Città di Castello particolarmente distinti in operazioni di servizio condotte nei vari settori operativi. Riconoscimenti importanti e significativi che premiano la dedizione, professionalità e senso dello Stato propri di tutto il Corpo della Guardia di Finanza, a cui a nome della comunità locale, va la nostra gratitudine per il prezioso lavoro che, assieme alle altre forze dell’ordine e di polizia, svolgono sul territorio a tutela dei cittadini e rispetto della legalità”. E’ quanto dichiarato dal sindaco e Presidente della Provincia, Luciano Bacchetta, a margine della celebrazione per il 245/o annuale della fondazione della guardia di finanza, che si è svolta a Perugia presso la Caserma “Cap. M.B.V.M. Domenico Furbini”, sede del Comando regionale Umbria della guardia di finanza. Fra gli insigniti con un encomio, il Luogotenente CS Pier Luigi Bettoni, il Maresciallo Ordinario, Cosimo Rosato, l’appuntato Scelto, Michele Vinciguerra e il Finanziere, Alessandro di Lauro con la seguente motivazione: “““Militari di una Tenenza, eseguivano una attività di polizia giudiziaria, che conduceva all’individuazione di due sodalizi criminali dediti al traffico, alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si concludeva con il sequestro di 2,544 chilogrammi di hashish, 1,228 chilogrammi di marijuana, 35 piante e 13 semi di cannabis e 6 grammi di sostanza “da taglio”, nonché con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 16 persone – di cui 5 tratte in arresto in flagranza di reato e 3 destinatarie di misure cautelari personali – e con la segnalazione alle Prefetture competenti di 16 soggetti assuntori di sostanze stupefacenti.”

