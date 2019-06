Nel fine settimana maratona del gusto in piazza Garibaldi con la prima edizione di “STREETFOOD 4WHEELS”

Viaggio tra i sapori della tradizione gastronomica italiana a Città di Castello, dove piazza Garibaldi ospiterà da venerdì 28 a domenica 30 giugno la prima edizione di “Streetfood 4wheels”. Una maratona del gusto all’insegna del cibo di strada con oltre 15 operatori provenienti da tutta la Penisola, selezionati per l’occasione dall’associazione culturale no profit “Streetfood”, che organizza l’evento con il patrocinio del comune nell’ambito di “Estate in città”. Le ricette tipiche regionali saranno le attrazioni principali di un programma che offrirà appuntamenti all’insegna della cultura e dell’enogastronomia, con spazi dedicati ai bambini e intrattenimento musicale dal vivo. Le olive ascolane, la bombetta di Alberobello, gli arrosticini abruzzesi, insieme alla carne Chianina e alla piadina romagnola saranno alcune delle proposte gastronomiche che, insieme a vino e birra, sarà possibile degustare in piazza Garibaldi. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di venerdì 28 giugno e dalle ore 11.00 alle ore 24.00 di sabato 20 e domenica e 30 giugno. “Una nuova bella opportunità di assaporare le eccellenze della cucina italiana con la formula accattivante del viaggio nei sapori tra le bellezze del centro storico, che consideriamo il luogo ideale da mettere a disposizione per il tempo libero e il divertimento dei tifernati, ma anche dei tantissimi turisti che frequentano la città in questo periodo”, afferma l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, nel sottolineare come l’iniziativa rientri “nel solco di un percorso di valorizzazione delle potenzialità della città che portiamo avanti con la collaborazione fondamentale degli operatori del Consorzio Pro Centro e con il protagonismo del mondo dell’associazionismo, che con le società rionali e le pro loco anche in questo fine settimana arricchirà il cartellone di eventi estivi con gli attesissimi appuntamenti di Riosecco in Festa e Fabbrecce in Festa”. Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Streetfood 4wheels” il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6.00 di venerdì 28 giugno alle ore 24.00 di domenica 30 giugno vieterà la circolazione e la sosta veicolari su tutta l’area di piazza Garibaldi.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...