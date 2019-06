Le sedute a led di agenda urbana ai giardino del cassero: a Citta’ di Castello il progetto luce della regione Umbria. “Design e led per la citta’ del rinascimento e della contemporaneità

” Bello e sostenibile: con questa filosofia la Regione dell’Umbria propone ai Giardini del Cassero di Città di Castello LUCE, sedute in vetroresina autoilluminate a led, realizzate da Marco Fagioli, vincitore due volte del Compasso d’Oro ADI, esposte con successo al FuoriSalone di Milano 2019. “Siamo la prima delle cinque città di Agenda Urbana ad ospitare questa installazione di arredo urbano del futuro, che rap-presenta la sintesi giusta del nostro territorio. Nel binomio Rinascimento e Contemporaneità abbiamo una lunga tradizione di arte applicata, dai mobili in stile ad un riuso geniale come i Seccatoi Burri. Inol-tre l’illuminazione a led si integra nel progetto di smart public lighting, che ha convertito a led la preva-lenza della rete pubblica tifernate e che ha sperimentato sistemi informatici evoluti come la teleges-tione ” spiega Riccardo Carletti, assessore al Turismo e Commercio “Per una settimana i volumi, ispirati a particolari del corpo di Michelangelo, saranno esposti al pubblico ma anche a disposizione del pubblico dei Giardini, perché la città smart che Agenda Urbana sta costruendo non è un museo ma un luogo più fruibile e pensato per le attività quotidiane di tutti i cittadini”. I cinque volumi luminosi in vetroresina trasparente in questi giorni ai Giardini del Cassero di Piazza Gabriotti ritraggono partico-lari anatomici come muscoli e tendini ispirati alle sculture di uno dei più grandi protagonisti del Rinas-cimento italiano, Michelangelo progettati come illuminazione pubblica e come spazi di socialità e di in-contro nell’ambito di L.U.C.E. Pubblica, Luoghi Urbani Crescono Esperienze. L’idea, centrale anche in Agenda Urbana è partire dalla dimensione culturale, storica, artistica e naturale per la valorizzazione territoriale in chiave innovativa, sostenibile, smart. “Agenda Urbana sta portando a Città di Castello ol-tre quattro milioni di finanziamenti europei in settori strategici come la mobilità, la riqualificazione ur-bana e dei servizi. Il programma è un tassello fondamentale nel rilancio del centro storico in linea con la sua identità, una forte ispirazione al passato artistico e una forte tensione verso l’innovazione. De-sign e led, insomma”.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...