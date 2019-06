Convocazione consiglio monotematico su petizione ” abbattimento barriere architettoniche : lo chiedono le associazioni il Mosaico e Cuor di Leone

“Nei giorni scorsi ,le nostre Associazioni,sono state invitate dal Sindaco Luciano Bacchetta ad un confronto in merito alla petizione presentata sul tema delle Barriere Architettoniche . All’incontro che si e’ tenuto presso la sede Municipale ha partecipato anche l’Assessore Secondi ,l’Assessore Bassini e l’Ing . Torrini .

L’incontro aveva come oggetto la nostra richiesta di poter svolgere un Consiglio Monotematico sul tema delle Barriere Architettoniche ,in questo modo potremmo presentare la nostra petizione ,discuterla, interloquendo con i componenti del Consiglio Comunale . Il Sindaco dopo aver sentito il Presidente del Consiglio Comunale e i Capogruppo Consiliari ci ha ribadito la volonta’ di svolgere tale assemblea entro il mese di Luglio,presso i locali della nuova Biblioteca Comunale .

Abbiamo fatto presente che uno spostamento del Consiglio Comunale ai primi di settembre,dopo la pausa estiva,sarebbe stato controproducente, visto l’approsimarsi della campagna elettorale per le elezioni regionali .

Attendiamo la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale della data di svolgimento della seduta , e delle modalita’ di svolgimento”.

Carlo Reali – Ass. IL MOSAICO

Riccardo Lucaccioni – Ass. CUORE DI LEONE