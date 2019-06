Calcio mercato: tempo di conferme in casa Baldaccio Bruni Anghiari

Prende forma l’organico della Baldaccio Bruni Anghiari che sarà a disposizione del neo allenatore Tommaso Guazzolini per il campionato di Eccellenza Toscana 2019-2020. Dopo le conferme di capitan Rosati e dell’attaccante Quadroni sono infatti arrivate quelle di Giacomo Giorni, Gianluca Bruschi, Stefano Bruni, Claudio Torzoni, Cristiano Battistini, Riccardo Adreani, Davide Panicucci, Kimey Alomar e Samuele Barbini. Confermato nel frattempo anche il preparatore atletico Properzio “Cino” Faraglia, che è diventato negli ultimi anni una “colonna” dello staff tecnico biancoverde. Il direttore sportivo Alessandro Bruni, premiato lo scorso fine settimana a Roma dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC in occasione della Cerimonia di Premiazione delle Benemerenze per i 25 anni di ininterrotta attività da dirigente, sta lavorando per completare la rosa e per rinforzarla con innesti mirati. L’obiettivo è quello di costruire ancora una volta una squadra che possa ben figurare nel prestigioso campionato di Eccellenza Toscana.

Condividi: Twitter

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Stampa

Mi piace: Mi piace Caricamento...