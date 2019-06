A Umbertide i festeggiamenti regionali per i 70 anni dalla fondazione del Vespa Club d’Italia

Umbertide è pronta a ospitare insieme a Montone, sabato 29 e domenica 30 giugno, i festeggiamenti regionali per celebrare i 70 anni dalla fondazione del Vespa Club d’Italia. Il raduno, denominato “Dalla Fratta a Montone sulle orme di Braccio Fortebraccio”, organizzato dal Vespa Club Fratta Umbertide e dal Vespa Club Montone, patrocinato dai Comuni di Umbertide e Montone, avrà inizio alle 14 di sabato con l’apertura delle iscrizioni in piazza Matteotti.

Dopo di che i centauri provenienti da tutta Italia potranno visitare la Rocca e la chiesa Collegiata, che ospita il santuario dei motociclisti. Successivamente, alle 16 è fissata la partenza, in direzione Montone, dei partecipanti alla gara di regolarità amatoriale di bassa difficoltà, aperta anche ai principianti, con percorso a controlli e prova speciale. Verranno premiati i primi cinque classificati con prodotti tipici locali, mentre a tutti i partecipanti sarà rilasciato un riconoscimento. Alle 17, invece, tutti gli iscritti al raduno si muoveranno alla volta del borgo, dove avrà luogo la cena.

La mattina del 30 il ritrovo sarà alle 8 in piazza Matteotti e in piazza del Mercato a Umbertide. Dopo la colazione a base di prelibatezze del territorio, alle 10 partirà il giro turistico per la città e a seguire i vespisti giungeranno a Montone, dove saranno effettuate delle visite guidate. Il raduno si concluderà con un pranzo collettivo presso il ristorante “Adamo” di Corlo, al termine del quale si svolgeranno le premiazioni e la lotteria, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla sezione umbertidese dell’Aucc.