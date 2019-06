Sansepolcro, sconti ai supermercati per chi usa gli eco-compattatori. Ogni 10 conferimenti saranno riconosciuti 5 punti corrispondenti a 5 centesimi

Come anticipato dall’Amministrazione Comunale, anche attraverso gli eco-compattatori installati nei giorni scorsi a Sansepolcro sarà possibile partecipare al progetto “Differenziare per Risparmiare” convertendo il numero di conferimenti in questi nuovi macchinari in buoni sconto presso i supermercati cittadini.

“Ogni dieci oggetti di plastica smaltiti negli eco-compattatori – spiega l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – i supermercati riconosceranno 5 punti, ovvero uno sconto di 5 centesimi. Al di là del beneficio economico questo progetto ci aiuta, finalmente, a concepire i rifiuti non soltanto come un problema ma anche come una risorsa.”

Si ricorda che per utilizzare gli eco-compattatori è sufficiente avvicinarsi alla macchina, aprire lo sportello e inserire, uno alla volta, i propri imballaggi in plastica. Una volta conferito tutto il materiale, questo sarà compattato per consentire di contenere al proprio interno una quantità considerevole di rifiuto differenziato. Al termine del conferimento, avvicinando la propria Eco-Card al display sarà possibile memorizzare direttamente la quantità di rifiuti inseriti (non è dunque necessario ritirare lo scontrino).

Dopo queste operazioni sarà dunque possibile rivolgersi all’URP del Comune di Sansepolcro – che dal 1° di luglio sarà aperto anche il sabato mattina – e farsi rilasciare il relativo certificato che attesterà per ogni utente sia i kg di rifiuti differenziati conferiti presso l’Isola Ecologica, sia il numero di bottiglie e flaconi smaltiti nell’eco-compattatore (si ricorda che gli eco-compattatori installati accettano soltanto materiali di plastica).

Una volta ritirato il certificato sarà dunque sufficiente rivolgersi ad uno dei supermercati aderenti – Coop, Gala, Pam, Penny Market e Simply – e richiedere di farsi applicare gli sconti attraverso i rispettivi sistemi di raccolta a punti; gli utenti potranno richiedere i certificati presso l’URP fino al 31 luglio 2019, mentre gli sconti saranno applicabili fino al 31/12/2019.

Si ricorda che chi non avesse ritirato la propria Eco-Card potrà farlo presso l’Isola Ecologica negli orari di apertura al pubblico.

Per maggiori informazioni sui servizi di Sansepolcro: www.seitoscana.it, numero verde 800127484 e 6APP, la nuova app di Sei Toscana, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.