Parte l’avventura al polo tecnico Franchetti Salviani per i 250 nuovi iscritti e le loro famiglie

Sarà una serie di incontri con le famiglie ad aprire ufficialmente il percorso dei 250 nuovi iscritti alle classi prime del Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello.

Infatti, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, sono stati convocati i genitori per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa ed il Regolamento Interno e per fornire ogni informazione utile a conoscere in maniera diretta la vita dell’Istituto ed a favorire un positivo inserimento nel nuovo ambiente scolastico.

Questo il calendario degli incontri che si svolgeranno a Città di Castello presso l’Aula Magna della sede Salviani in Via Rigucci (davanti alla piscina comunale):

MERCOLDI’ 26 giugno 2019

ore 18,00 genitori con figli iscritti ai corsi di Informatica – Chimica e Biotecnologie Ambientali

ore 19,00 genitori con figli iscritti al corso AFM Tecnico Sportivo

GIOVEDI’ 27 giugno 2019

ore 18,00 genitori con figli iscritti ai corsi di Meccanica – Elettronica

ore 19,00 genitori con figli iscritti al corso di Grafica e Comunicazione

Si tratta di oltre 250 famiglie provenienti dalle Scuole Medie del comprensorio altotberino allargato (Dante-Pascoli e Sales di Città di Castello, Burri di Trestina, Leonardo da Vinci con le sedi di San Giustino, Selci/Lama, Pistrino, Mavarelli-Pascoli Umbertide, Montone, Pietralunga, Apecchio, Piobbico, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo e Bagno di Romagna), che avranno l’occasione di conoscere l’organizzazione del nuovo Istituto.

Il Dirigente Scolastico del Polo Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello, prof.ssa Valeria Vaccari, nell’invitare a partecipare all’iniziativa ha dichiarato “Il grande interesse dimostrato da famiglie e ragazzi della Scuola Media per il nostro Istituto è fonte di ulteriore impegno sia per arricchire l’offerta formativa, rendendola sempre più stimolante, che per potenziare le strutture in termini di spazi ed attrezzature; colgo l’occasione per comunicare che la Provincia di Perugia ha bandito la gara per la progettazione dell’ampliamento atto ad ospitare aule e laboratori del triennio e che già dal prossimo anno scolastico recupereremo ed utilizzeremo nuovi spazi presso la sede Salviani, in modo da rispondere in maniera sempre più mirata alla richiesta di nuove e moderne competenze”.